Экс-супруг жительницы Киева Елены Лисовой назначил ей встречу якобы для разговора о ремонте, однако после того, как она приехала, вместе с другом избил ее и повез в лес, где перерезал ей горло и закопал в мусорной яме. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы в среду.

По словам начальника ГУНП Киева Андрея Крищенко, правоохранители заинтересовались личностью бывшего мужа жертвы, отрабатывая ее ближайшие связи. С ним она находилась в разводе длительное время.

"Полицейские установили, что с целью материальной наживы бывший муж договорился с товарищем назначить встречу женщине якобы для обсуждения вопросов ремонта в доме. 44-летняя женщина приехала в Бориспольский район, где мужчины сначала ее избили, а затем надели наручники и в ее машине повезли в лес", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

При этом, уже в салоне авто женщина смогла написать сообщение о похищении своей подруге.

"Однако на месте подельники продолжили бить женщину, после чего выбросили тело в яму для мусора. Далее они забрали машину киевлянки и спрятали в селе Киевской области, где мы нашли ее и изъяли. В транспортном средстве мы обнаружили бейсбольную биту и лопату, а в гараже, который принадлежит бывшему мужу, нашли одежду потерпевшей и другие вещественные доказательства, указывающие на причастность задержанных к совершению других преступлений", - сообщил Крищенко.

Как он отметил, один из преступников рассказал о том, как происходило убийство, и показал, где было спрятано тело женщины.

"На указанном месте эксперты обнаружили тело женщины с многочисленными травмами и колото-резаной раной шеи", - добавил Крищенко.

По информации пресс-службы, оба злоумышленника - ранее не судимые местные жители, 1975 и 1964 рождения.

Напомним, в Киеве были задержаны подозреваемые в убийстве 44-летней женщины, которая исчезла 15 октября, а позже была найдена мертвой в лесопосадке. Задержанными оказались ее бывший муж и его приятель.

Ранее стало известно, что муж с приятелем жестоко расправился с бывшей женой в лесу под Киевом, забив ее до смерти.