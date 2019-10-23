Доллару не позволили долго проваливаться вниз. 23 октября его безналичный курс подскочил сразу на 18 копеек, и вышел на 24,98-25,05 грн/$. Наличный бакс на продаже населению подорожал в среднем на 10 копеек - до 25,10-25,15 грн/$, а выкуп его сегодня происходил по 24,85-24,90 грн/$.

Валютное подорожание обеспечило совпадение трех факторов:

Сокращение валютных продаж со стороны аграриев. Крупные холдинги вчера много продали по сниженному курсу (24,82-24,83 грн/$), и сегодня взяли паузу. Во-первых, чтобы дождаться подорожания доллара. Во-вторых - чтобы получить выплаты от Госказначейства, которое со дня на день начнет возмещение по НДС, и с лихвой обеспечит компании гривной. Сильно разочаровали иностранцы, от которых ждали крупных валютных продаж под ОВГЗ. Вчера они накупили гривневых гособлигаций, и сегодня их оплачивали. Потому от них ждали крупных валютных продаж. "Однако оказалось, что большую часть суммы они уже перевели в гривну, и сегодня не очень активно продавали валюту", - объяснил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. На межбанке стали активнее скупать валюту - подрос спекулятивный спрос. Говорят, что долларом запасались банки.

"Банки стали увеличивать валютную позицию (покупать валюту) в ожидании повышения учетной ставки Нацбанка. Завтра все ждут сильного снижения - на 1-1,5% годовых. Отсюда вывод — снизятся доходности по гривневым гособлигациям Минфина. То есть на какое-то время спрос на них упадет, и на рынке не будет лишнего доллара: он появляется от заводимой иностранцами валюты под ОВГЗ. Значит его курс должен расти. Так что нужно накупить американской валюты сейчас - пока она не показала ценовой максимум, чтобы затем ее выгодно продавать. Четкий логический расчет", - объяснил действия банков финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Нацбанк в такой ситуации в торги не вмешивался, и доллар не покупал/не продавал. Наблюдал за ситуацией со стороны. Банкиры же активно "перемывали ему кости", вспоминая его предыдущие покупки валюты (вчера он взял $30 млн по 24,82-24,83 грн/$). Говорили, что регулятор должен был оставить всю валюту рынку, чтобы финансисты собрали ее сами. Тогда не так активно бы покупали сегодня.

Завтра очень важный день. Во-первых, Нацбанк должен будет объяснить решение по учетной ставке, во-вторых, Госказначейство может начать первые выплаты по НДС. От обоих решений будет зависеть ситуация на валютном рынке.

На текущий момент финансисты дают два прогноза: сохранение текущей цены или повышение курса доллара.

"По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 24,95-25,05 грн/$", - спрогнозировал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

"Думаю, 24 октября торговля межбанка начнется в широком диапазоне - 24,95-25,10 грн/$. После чего не исключаю подорожание доллара, если не подрастет валютное предложение. Посмотрим, какой фактор окажется большой действие. С одной стороны, агропроизводители могут начать активнее продавать доллар, как только его курс подрастет. А с другой - валютное предложение может сокращаться, если Госказначейство запустит выплаты по НДС", - сказал Юрий Гриненко.

Ранее "Страна" писала о том, почем сегодня доллар в обменниках, на межбанке и в банках.

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