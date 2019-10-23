В городе Купянск Харьковской области 44-летний местный житель угрожает себя сжечь у здания налоговой инспекции. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП Харьковской области.

22 октября мужчина приехал к зданию на своем авто, привез к налоговой инспекции 6 покрышек и канистру с бензином. Шины он разложил у входа и угрожал их поджечь, если не будут выполнены требования по разблокировке его налоговых накладных.

Также мужчина говорил, что соберет людей на акцию протеста под административным зданием и даже сожжет себя. Кроме того, автомобилем нарушитель порядка заблокировал вход на территорию налоговой.

Правоохранители предупредили жителя Купянска, что такие действия являются нарушением законодательства и изъяли автомобильные покрышки и канистру. Мужчина до сих пор продолжает свою акцию. На месте происшествия круглосуточно дежурит наряд полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 295 ("Призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку") УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в селе под Харьковом ревнивец обстрелял и пытался сжечь два дома.

Также мы писали, что под Харьковом сосед пытался сжечь семью клирика УПЦ, а потом решил застрелиться.