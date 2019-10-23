Несмотря на судебные решения, нет никаких оснований для того, чтобы Приватбанк вернулся вывшим акционерам. Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Facebook по итогам встречи с послами стран "Большой семерки" (G7).

"Приняв решение о национализации, государство вложило в ПриватБанк 155,3 млрд грн, что позволило сохранить средства украинцев. Мы считаем, что каковы бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возвращения государственного ПриватБанка бывшим акционерам", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Офис Президента

Ранее сообщалось, что в Приватбанке сообщили, что суд Лондона обязал Коломойского заплатить банку $13,2 млн.

Также мы писали, что после того как Украина и "Приватбанк" выиграла апелляцию в Лондоне против олигарха Игоря Коломойского появились новые перспективы по возврату выведенных из украинских банков их владельцами $14 миллиардов.