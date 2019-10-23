23 октября нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский и Давид Арахамия пройдут проверку на полиграфе - детекторе лжи.

Они сделают это в прямом эфире, на который пригласили журналистов. Перед процедурой и после нее будет брифинг. А во время ответов в комнате останутся только операторы, чтобы сохранять тишину.

Эта история разгорелась после взаимных обвинений нардепов - главным образом в коррупции. Дубинский в числе прочих коллег провалил рассмотрение в Комитете по финансам закона об оценке недвижимости. В ответ его и еще 11 человек обвинили срыве голосования за деньги. Одним из обвинителей стал Давид Арахамия - глава фракции "Слуги народа".

В итоге руководство фракции, ссылаясь на волю Офиса президента, заявило, что депутатов теперь нужно проверить на детекторе лжи, а САП уже объявила, что начинает уголовное производство по факту возможной коррупции.

Дубинский заявил, что пройдет полиграф, чтобы доказать ложность этих утверждений. И потребовал извинений от своего оппонента - Давида Арахамии - в прямом эфире. А также организовал сегодняшнее "полиграф-шоу", за которым следит "Страна".

Прямая трансляция

21:15 Нардеп отрицает, что получал 30 или 50 тысяч долларов за блокирование закона.

21:10 На все вопросы о том, брал ли Дубинский взятку за этот закон или другие, он ответил "нет".

21:07 Тест начался с вопросов, есть ли у Дубинского родственники в Бельгии и гражданин ли он Украины.

20:56 Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура тоже прошел полиграф. Видео разместил у себя в Facebook.

20:47 Две минуты перерыва для последних приготовлений.

20:42 Журналисты выходят из помещения, где будет идти тест. Но камеры будут транслировать реакции Дубинского, а впоследствии - Арахамии.

20:38 Дубинский полностью подключен. Он дышит, моргает и шмыгает носом. Значит, можно тестировать, говорит полиграфолог.

20:35 На депутата надевают датчики.

20:26 Дубинский рассказывает полиграфологам, в чем проблема законопроектов об оценке недвижимости, из-за которых весь сыр-бор.

20:19 Все вопросы испытуемым дадут прочитать заранее. Они будут сформулированы так, чтобы ответ был "да" или "нет".

20:15 Теста будет три - по разным методикам. Сначала контрольно-проверочные результаты, потом два теста по принципу "правда против лжи". В этой второй части будут спрашивать о том, брал ли Дубинский взятки за провал законопроекта.

20:13 Сначала будут тестовые вопросы - чтобы исключить ложно-положительный или отрицательный результат. Потом будут тестировать состояние "подопытного". После этого сам тест.

20:10 Дубинский пришел. Рядом с ним находятся эксперты - Виталий Опанасенко, полиграфолог и врач-психофизиолог НАН Украины, полиграфолог Валерий Кипишинов.

20:05 Адвокат Дубинского говорит, что его показания на полиграфе могут быть использованы в уголовном деле, если потребуется.

20:03 Говорят, эту квартиру арендовал раньше посол Китая в Украине.

19:59 Все происходит в какой-то квартире, арендованной для этой цели. Журналисты не помещаются в коридоре.

19:58 Готовят комнату, в которой и пройдет проверка.

19:00 Александр Дубинский сегодня анонсировал публичную проверку на полиграфе, чтобы, по его словам, "зашкварить идиотов".