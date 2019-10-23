Президент США Дональд Трамп поручил снять санкции, наложенные на Турцию в связи с началом ее военной операции против курдов в Сирии.

"На протяжении пяти дней вы видели, что прекращение огня, о котором мы говорились на сирийской границе, соблюдается и соблюдается очень хорошо, лучше всяких ожиданий. Сегодня утром правительство Турции проинформировало мою администрацию, что они остановят боевые действия и наступление в Сирии и что будет… постоянное прекращение огня. Я верю, что оно будет постоянным", - сообщил Дональд Трамп во время віступления в Белом доме.

Он добавил, что дал указание министру финансов "снять все санкции, введенные 14 октября в ответ на турецкое наступление".

С 24:56, видео: youtube.com/The White House

Как сообщала "Страна", накануне президенты России и Турции в Москве договорились о прекращении операции в Сирии. В обстоятельствах их соглашения мы разбирались в спецматериале.

Напомним, что санкции против Турции были введены после начала их военной операции против курдов в приграничном регионе Сирии. Она уже прекращена.