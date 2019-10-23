В полиции сообщили, что ученица 7 класса школы №173 в Киеве, которая упала с 4 этажа учебного заведения, сама выпрыгнула из окна. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Пообщавшись с педагогами и школьниками, полицейские выяснили, что на перемене учительница попросила детей выйти из класса и открыла для проветривания окно у доски. Пока женщина отвлеклась, одна из учениц внезапно бросила портфель и с размаху выпрыгнула в открытое окно.

Сейчас ребенок госпитализирован с многочисленными ушибленными ранами и переломами. Полиция выясняет причины поведения ученицы и обстоятельства, при которых произошло событие.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, в Желтых Водах две школьницы упали с девятого этажа недостроя.

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