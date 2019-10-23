Существенного загрязнения воздуха на территории Украины, которое могло бы повлечь возникновение густых туманов в последние дни, не зафиксировано. этом заявил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на своей странице в Facebook.

"По данным метеонаблюдений, существенного загрязнения воздуха не зафиксировано. Вместе с тем, я призываю в первую очередь водителей учитывать очень низкую видимость в 200-500 метров во время тумана. Будьте осторожными и следите за предупреждениями синоптиков!" - написал он.

Фото: facebook.com

До этого метеорологи опровергли слухи о смоге над Украиной. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского заявили, что не обнаружили высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода над Украиной.

Ранее "Страна" разбиралась, почему в Киеве не исчезает смог, а воздух стал хуже, чем в Пекине.

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