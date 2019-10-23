В среду, 23 октября, курс гривни на межбанке упал до 25,005 грн/$1 с 24,855 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс Украина.

Как сообщается, котировки к окончанию торгов составили 24,99-25,02 грн/$1, в то время как Нацбанк на 24 октября установил официальный курс 24,892529 грн/$1.

По данным Нацбанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 23 октября снизился до 24,8763 грн/$1с 24,8279 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 24 октября до 24,892529 грн/$1 по сравнению с 24,844629 грн/$1 на 23 октября 2019г.

Ранее сообщалось, что премьер Гончарук назвал новый курс доллара, который заложат в проект бюджета.

Также мы писали, что курс доллара на межбанке опустился ниже 25 гривен.