Народных депутатов от фракции "Слуга народа" собирают в понедельник, 28 октября, в 18:30 в центре "Парковый" возле здания Верховной Рады Украины.

Об этом "Стране" рассказали сами депутаты от партии.

По их словам, руководство фракции собирается обсудить такие вопросы: выступление Евгения Шевченко на российском ТВ, скандал с депутатом Медяника, переписку которого сняла "Страна", а также ситуацию в комитете финансов.

Кроме того, будет обсуждаться план работы на следующую неделю.

Также руководители "слуг народа" отдельно подчеркнули, что будут приниматься "принципциальные решения", потому нужно, чтобы фракция пришла полным составом.

Среди депутатов ходят слухи, что будут приняты решения по исключению отдельных нардепов из фракции.

Скриншот сообщений, которые получают нардепы от "Слуги народа"