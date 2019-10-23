В Сети опубликовали видео с моментом взрыва гранаты на улице Пушкинская в Киеве. Он попал в объектив камер видеонаблюдения. Ролик опубликовали в среду, 23 октября.

В кадре можно заметить двух лиц, которые сидят на ступеньках. Яркая вспышка видна на 15 секунде видео. После взрыва оба мужчины падают.

Видео: youtube.com/Marko Syrovoi

Как сообщала "Страна", одним из погибших оказался Виктор Дегтярев - отец четырех детей и ветеран с позывным Сенсей из охранного предприятия "Купол".

Напомним, что в центре Киева вечером 22 октября на ступеньках бара "Пророк" ветеран АТО взорвал гранату. В результате взрыва один мужчина скончался сразу, второй умер в карете скорой помощи. Также находившаяся неподалеку девушка оказалась ранена.