В начале следующей недели в Украину придет ощутимое похолодание, а уже 30-31 октября возможет мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

"По предварительным прогнозам, чтобы неожиданно вас не застучало неприятными последствиями для здоровья и труб теплосети, с 28-го октября ожидается ощутимое похолодание, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег", - предупредила синоптик.

По ее словам, существенного похолодания в Киеве следует ждать со следующего понедельник, 28 октября.

"Конец октября и начало ноября врежет ночными морозами, хоть и небольшими, но все же и снижением дневной температуры воздуха до + 2 + 7 градусов. Так что потихоньку вытягивайте толстые шапки, нормальные пуховики", - посоветовала синоптик.

Ранее синоптик сообщила, когда в Киеве начнется похолодание и придут первые морозы.

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