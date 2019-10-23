В ирландском бюджетном авиаперевозчике Ryanair намерены с 30 марта 2020 года запустить прямые авиарейсы из Херсона в Вену (Австрия). Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на систему бронирования авиакомпании.

Рейсы Херсон - Вена будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам вылетом из Херсона в 18:15 и по пятницам с вылетом в 21:50. Ожидается, что время в пути составит около 2 часов.

Обслуживать рейсы будет "дочка" Ryanair Lauda (ранее - Laudamotion).

Как сообщала "Страна", также в Ryanair объявили о начале полетов из Херсона в польский Краков. Их планируют осуществлять с 21 декабря 2019. Херсон стал пятым городом в Украине, из которого осуществляет полеты эта недорогая авиакомпания.

В другом бюджетном авиаперевозчике Wizz Air анонсировали шесть новых авиарейсов из Запорожья в Европу после ремонта аэропорта.