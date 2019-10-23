Если контракт на транзит российского газа не будет продлен, то в некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением. Об этом со ссылкой на премьер-министра Алексея Гончарука пишет "Корреспондент".

Премьер отметил, что сейчас украинское правительство прорабатывает сценарии на тот случай, если контракт с Россией не будет продолжен.

"В случае если прекратится транзит газа в Европу, наших запасов достаточно, чтобы обеспечить отопление. Но из-за особенности работы ГТС у нескольких небольших городов могут быть временные проблемы с отоплением", – сказал Алексей Гончарук.

По его словам, никаких внештатных ситуаций возникнуть не должно, потому что власти знают об этом и "думают наперед".

"Нам очень важно максимально увеличить мощность Центрэнерго как крупного угольного генератора. Мы над этим активно работаем. Важно, чтобы максимум наших энергогенерирующих компаний и предприятий этой зимой были в максимальной боевой готовности – в хорошем смысле", – сказал Гончарук.

Напомним, Зеленский подтвердил существование угрозы срыва отопительного сезона в Украине.

Также мы писали, что в Киеве 25 октября начнется отопительный сезон.