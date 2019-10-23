Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что узнал о своем увольнении в телефонном режиме, он считает такой приказ незаконным и намерен обжаловать его в суде. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Мне сообщили по телефону, что есть приказ о моем увольнении, но документов я еще не видел", - сказал Горбатюк.

По его словам, официальным основанием является реорганизация органов прокуратуры и сокращение штата. Горбатюк напомнил, что на минувшей неделе были уволены четверо следователей его управления. "Я подал рапорт генпрокурору в связи с этим, указав, что считаю эти увольнения незаконными", - сказал он.

В этом контексте прокурор допустил, что это могло стать одним из факторов для его увольнения. Горбатюк также сообщил, что после получения документов об увольнении намерен подать иск в суд, поскольку считает незаконными действия генпрокурора Руслана Рябошапки. "Да, я буду обращаться в суд и добиваться справедливости", - сказал он.

Напомним, что Горбатюк обвинил Луценко в разрушении следствия по преступлениям на Майдане.

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