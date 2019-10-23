После скандала с возможным взяточничеством в финансовом комитете Рады нардеп из парламентской группы "За будущее" Антон Яценко, чьим именем в СМИ назвали схему "площадки Яценко", отказался проходить проверку на полиграфе. Об этом он заявил в эфире канала "Наш", пишет "Лига".

"Зачем? Они сходят все. Пусть расскажут: получали они или не получали (взятки - Ред.), и вообще - знакомы ли они со мной?" - пояснил он.

Напомним, под подозрение попали 11 нардепов "Слуги народа":

Александр Дубинский

Ирина Аллахвердиева

Ольга Василевская-Смаглюк

Дарья Володина

Юлия Диденко

Виктория Кинзбурская

Алексей Ковалев

Анна Колесник

Алексей Леонов

Анастасия Ляшенко

Евгений Петруняк

Парламентарий похвалился тем, что "занял первое место по Украине как мажоритарщик", и отметил, что не представляет "Слугу народа", и якобы потому его пытаются дискредитировать.

"Учитывая, что я не девушка-шлюшка, а народный депутат четырех созывов, то, естественно, в шапито не будем превращать Раду", - объяснил он отказ пройти проверку.

Ведущий задал прямой вопрос: получает ли Яценко деньги "площадок", на что нардеп ответил, что никакого бизнеса у него нет.

Ранее "Страна" писала о том, что нардеп Качура первым из "слуг народа" прошел проверку на полиграфе.

Также мы сообщали, что Дубинский будет проходить полиграф вместе с Арахамией и обещает прямой эфир.