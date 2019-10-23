"Я не девушка-шлюшка". Нардеп Яценко отказался проходить полиграф
После скандала с возможным взяточничеством в финансовом комитете Рады нардеп из парламентской группы "За будущее" Антон Яценко, чьим именем в СМИ назвали схему "площадки Яценко", отказался проходить проверку на полиграфе. Об этом он заявил в эфире канала "Наш", пишет "Лига".
"Зачем? Они сходят все. Пусть расскажут: получали они или не получали (взятки - Ред.), и вообще - знакомы ли они со мной?" - пояснил он.
Напомним, под подозрение попали 11 нардепов "Слуги народа":
- Александр Дубинский
- Ирина Аллахвердиева
- Ольга Василевская-Смаглюк
- Дарья Володина
- Юлия Диденко
- Виктория Кинзбурская
- Алексей Ковалев
- Анна Колесник
- Алексей Леонов
- Анастасия Ляшенко
- Евгений Петруняк
Парламентарий похвалился тем, что "занял первое место по Украине как мажоритарщик", и отметил, что не представляет "Слугу народа", и якобы потому его пытаются дискредитировать.
"Учитывая, что я не девушка-шлюшка, а народный депутат четырех созывов, то, естественно, в шапито не будем превращать Раду", - объяснил он отказ пройти проверку.
Ведущий задал прямой вопрос: получает ли Яценко деньги "площадок", на что нардеп ответил, что никакого бизнеса у него нет.
Ранее "Страна" писала о том, что нардеп Качура первым из "слуг народа" прошел проверку на полиграфе.
Также мы сообщали, что Дубинский будет проходить полиграф вместе с Арахамией и обещает прямой эфир.