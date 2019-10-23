Комитет Верховной Рады Украины по правам человека инициировал создание поста вице-премьер-министра по вопросам Крыма и Донбасса. Об этом говорится на фб-странице его руководителя Дмитрия Лубинеца.

Ожидается, что новый вице-премьер на своем посту будет заниматься вопросами реинтеграции и возвращения под юрисдикцию Украины. Сейчас эти вопросы разделены между различными министерствами и парламентскими комитетами.

Видео: facebook.com/dmytro.lubinets

Ранее в октябре председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал важнейшим аспектом реинтеграции Донбасса информационную политику, поскольку "возвращать людей нужно ментально". Он также отметил, что для возвращения региона в состав Украины потребуется комплекс мероприятий.

Как сообщала "Страна", Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Ведущий КВН Валерий Масляков отреагировал на назначение экс-КВН-щика.