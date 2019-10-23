В Национальном союзе журналистов Украины полагают, что суд дал следователям ГБР на слишком широкий перечень данных журналистов "Схем", которые готовили расследование о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах. Об этом в Facebook написал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Следствие должно расследовать преступления, о которых пишут журналисты в своих расследованиях, а не то, как журналисты делали эти расследования. Общество ждет от Государственного бюро расследований давления на коррупционеров, а не на журналистов-расследователей или их источники", - написал Томиленко.

По его словам, решение суда ставит под угрозу журналистские источники.

"Не понимаю чем помогут расследованию ГБР о тайном отдых Петра Порошенко на Мальдивах данные о количестве выездов водителей журналистов и сожженных ими литрах топлива. Это не журналисты летали инкогнито на Мальдивы Следователи могут приглашать журналистов к добровольному сотрудничеству, к предоставления документов или свидетельств. Но угрожать обысками надо коррупционерам или нарушителям, но отнюдь не журналистам или их редакциям", - написал глава НСЖУ.

Скриншот: Facebook/ Sergiy Tomilenko

Напомним, в начале августа ГБР возбудило это дело об отдыхе в 2018 году президента Петра Порошенко на Мальдивских островах.

А в октябре Печерский районный суд Киева предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", которые готовили расследования Mr. Petro Incognito о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах. Также следователи получили разрешение на доступ к целому ряду других внутриредакционных данных - графику работы журналистов, операторов и водителей, данных по оплате их труда.