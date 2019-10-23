Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Японию встретился с премьер-министром Синдзо Абэ и во время встречи между двумя политиками "появилась химия". Об этом Зеленский рассказала в видеоинтервью изданию "Сегодня".

"Была встреча, важная встреча с правительством Японии, с премьер-министром Абэ. Мы лично с ним познакомились. Как говорят - мне кажется, у нас появилась химия. А химия между нашими странами уже давно есть", - заявил Зеленский. Он также рассказал, что пригласил премьера Японии, а также все правительство, приехать в Украину.

Президент уточнил, что обсуждал с японцами реконструкцию Бортнической станции аэрации.

Рассказал о встрече с Абэ с 1 минуты 17 сек. записи. Видео: facwebook.com

Напомним, что 21 октября Зеленский прибыл на интронизацию императора Японии.

Также "Страна" писала о том, что в Украине обсуждают неоднозначный наряд Елены Зеленской на интронизации императора Японии.