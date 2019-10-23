Один из депутатов фракции "Слуга народа", близкий к олигарху Игорю Коломойкому, имеет прямое отношение к коррупционному скандалу, который разразился в Раде из-за провала законопроекта, который внесет изменения в сфере оценочной деятельности в недвижимости.

Об этом "Стране" сообщил собственный источник в парламенте.

"Говорят, что деньги за провал того злополучного законопроекта все-таки заносили. Причем делал это один из нардепов, очень близких к Коломойскому. Причем говорил, что это может быть начало долгосрочных отношений. Сам Коломойский находится в тесных отношениях с депутатом Антоном Яценко, который был заинтересован в срыве голосования. Сам Дубинский, к слову, денег мог лично и не брать, потому что он и так в системе", - говорит источник "Страны"

Напомним, 18 октября разгорелся скандал в "Слуге народа" из-за отказа нардепов поддержать проект закона №2047 об отмене так называемых "площадок нардепа Яценко" – электронных площадок-посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества.

Площадки-посредники не осуществляют оценочной деятельности, они просто пересылают данные и получают за это с каждой операции оценки от 500 до 1800 гривен. В августе 2018 года "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к нардепу из "Возрождения" Антона Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.

Подозревали, что часть депутатов СН отказались поддержать законопроект из-за того, что им предложили определенное "вознаграждение" за блокирование процесса уничтожения площадок.

Сейчас 19 народных депутатов от "Слуги народа" (шесть уже отозвали свои подписи) зарегистрировали альтернативный законопроект №2047-1, который закрепляет монополию электронных площадок, расширение их функционирования.

Полную статью "Страны" о том, кто с кем и зачем воюет внутри "Слуги народа", читайте здесь.

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