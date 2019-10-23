Украина оказалась на последнем месте рейтинга стран по покупательской способности населения среди 42 государств Европы в 2019 году. Список составила компания Growth from Knowledge, сообщается на сайте организации.

По данным исследователей, покупательская способность в Украине на душу населения составляет 1 830 евро. По данным компании, жители Европы в среднем имеют 14 739 евро на человека, которые доступны для расходов и сбережений в 2019 году.

Самая большая покупательская способность оказалась у жителей Лихтенштейна (67 550 евро на душу населения). Показатели этой страны в 4,5 раза превышают средний показатель по Европе. На втором месте расположилась Швейцария (42 067 евро на человека) и Люксембург (35 096 евро на человека).

Странами с низкой покупательской способностью, кроме Украины, оказались Молдова и Косово.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы.

Также мы сообщали, что за 5 лет количество критически бедных украинцев выросло с 15 до 25 процентов.