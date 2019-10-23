Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского на Донбассе, которое до этого провалилось из-за обстрелов. Об этом он рассказал Сегодня.

"Сейчас есть подготовительные моменты к разведению в Петровском и Золотом. Там разведение не происходит из-за нарушения режима тишины, но я думаю, что все обязательно произойдет, и следующим шагом будет встреча в нормандском формате. Другая информация мне просто неизвестна", - сказал глава государства.

В начале октября в Минске украинская сторона ТКГ подписала "формулу Штайнмайера". Сначала об этом сообщили российские СМИ, затем представитель Киева в ТКГ Леонид Кучма, а после подтвердил и президент Владимир Зеленский, уточнив, что "Украина согласовала текст формулы".

Формула заключается в варианте урегулирования конфликта на Донбассе путем предоставления особого статуса отдельным территориям Донбасса (сначала временного), а затем постоянного - после доклада представителей ОБСЕ по итогам местных выборов на неподконтрольной Украине территории.

Парламентская оппозиция восприняла подписание (согласование) "формулы Штайнмайера" признаком "капитуляции Украины перед путинской Россией". Во многих крупных городах Украины прошли митинги и акции протеста против подписания Украиной "формулы Штайнмайера".

Напомним, что в Кремле объяснили проблемы с организацией встречи нормандской четверки.

Также "Страна" разбиралась, что срывает встречу Путина и Зеленского.