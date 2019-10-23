Генеральная прокуратура уволила начальника Управления спецрасследований Сергея Горбатюка. Об этом сообщает theБабель.

Сергей Горбатюк рассказал, что ему позвонили из ГПУ и оповестили, что приказ о его увольнении подписан, но сам он документ не видел.

Ранее Сергея Горбатюка не допустили к переаттестации, которая проводится в рамках реформирования ведомства. Дело в том, что он отказался подавать заявление установленного образца. Он заявил, что готов к переаттестации, но не дает согласие на использование анонимок во время кадрового отбора. Тогда Горбатюк подал рапорт и два заявления: о переводе и о невозможности подачи заявления установленного образца.

Отметим, Сергею Горбатюку 46 лет. С 2014 года он занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления - начальника управления специальных расследований ГПУ. В органах прокуратуры работал с 2004 года.

Напомним, в ГПУ объявили об увольнении всех прокуроров, что отказались от переаттестации.