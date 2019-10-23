Экс-игрок киевского "Динамо" защитник Евгений Хачериди перешел в брестское "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Он подписал новый контракт до конца 2021 года. Соглашение между сторонами начнет действовать с 1 января 2020 года. Хачериди находился без клуба с июля 2019 года, когда он покинул греческий "ПАОК" на правах свободного агента.

Ранее 32-летний игрок также выступал в составе Олкома, Волыни и Динамо Киев.

В составе "Динамо" Брест он будет выступать вместе с соотечественниками Александром Нойоком, Артемом Милевским и Алексеем Хобленко. В футболке сборной Украины защитник отыграл 51 матч и забил 3 гола.

Как сообщала "Страна", Евгений Хачериди хотел уйти из ПАОК, но раньше было некуда.

Напомним, что в Киеве в ночь с 24 на 25 октября из-за футбольной встречи "Динамо" с "Копенгагеном" на час продлили работу метро.