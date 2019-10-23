Средний курс гривны к доллару в 2020 году будет составлять 27 гривен за один доллар при консервативном сценарии. Такой прогноз Кабмина озвучил пемьер-министр Украины Алексей Гончарук, передают "Буквы".

По словам Гончарука, такой прогноз Министерства экономики будет заложен и в проект государственного бюджета на следующий год.

Премьер-министр подчеркнул, что прогноз курса улучшен по сравнению с предыдущим (ранее курс гривны к доллару на 2020 год прогнозировался как 28,2 грн/доллар).

Кроме того, существует и оптимистический сценарий (в случае роста экономики), в котором Минэкономики закладывает курс 24,8 грн за один доллар.

Напомним, накануне министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в 2020 году экономика Украины может вырасти на 3,7%.

Также мы сообщали, что Всемирный банк прогнозирует замедление экономического роста уже в 2019 году.