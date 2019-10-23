Полицейские нашли младенца, которого утром 23 октября похитили в пгт Коцюбинское под Киевом. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Похищенного в Коцюбинском младенца нашли в среду днем. Ребенок жив и невредим, в дальнейшем его осмотрят медики.

Также правоохранители установили и задержали в Софиевской Борщаговке похитительницу. Сейчас полицейские устанавливают причины, по которым женщина пошла на преступление. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

До этого правоохранители обнаружили легковой автомобиль, на котором скрылась похитительница. Авто по ориентировке остановила патрульная полиция Киева.

Скриншоты, фото: Facebook/ Поліція Київської області

Напомним, под Киевом мужчина похитил бывшую возлюбленную, чтобы поговорить в чистом поле.

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