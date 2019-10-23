Советник главы СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо заявил, что намерен предлагать властям определенные идеи по гуманитарной политике, которая проводится в отношении оккупированных территорий Донбасса, а принятые предложения будет доносить до общества, передает Интерфакс-Украина.

"Это как раз моя главная задача (ментально вернуть жителей оккупированных территорий в Украину – Ред.). Когда на людей столько лет навешивали маркеры "свой – чужой", когда работала пропаганда, с обеих сторон, с обеих сторон работала пропаганда… Очень тяжело это будет, это не моментально, это очень долгий процесс, но начинать нужно было уже вчера. Начнем сегодня", - сказал он журналистам в среду в Краматорске, где проходило выездное заседание комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Крыму.

По его словам, он будет заниматься гуманитарными проблемами, давать советы. "Что будет принимать, и какие шаги на основании моих советов будет предпринимать исполнительная власть – увидим. Пока не расскажу о своих предложениях, потому что некоторые могут быть отвергнуты, а некоторые – приняты. По тем, что будут приняты, я сам к вам (СМИ – Ред.) буду обращаться, чтобы вы помогали вам раскручивать эту тему", - отметил он.

Также советник секретаря СНБО прокомментировал настроения среди людей, проживающих на оккупированном Донбассе. Он сказал, что "это один из самых сложных вопросов, но сейчас сложилась уникальная ситуация, и грех ей не воспользоваться".

Сивохо отметил, что народным депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко, который также является советником секретаря СНБО по реинтеграции и восстановлению Донбасса, займется гуманитарными проблемами Луганской области, а сам Сивохо возьмет на себя Донецкий регион. "И вместе мы будем, конечно же, пересекаться", - добавил он.

Кроме того, Сивохо рассказал, что его работа будет складываться из трех направлений:

Практическая работа в полях, немедленная помощь людям, начиная с восстановления жилья, начиная с КПВВ и многих горячих вопросов. Организация согласованного процесса работы всех ветвей власти. Создание национальной платформы примирения и единства, которая будет учитывать весь мировой опыт, привлекать мировых специалистов.

По его словам, для этого он долго собирал команду, практически все члены которой являются уроженцами Донбасса.

Напомним, 21 октября стало известно, что известный в Украине КВНщик, шоумен, продюсер "Квартала 95" Сергей Сивохо назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Также мы писали, что организатор концертов "Квартала 95" вслед за Сивохо стал советником секретаря СНБО по вопросам Донбасса.