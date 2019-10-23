Кабмин планирует отказаться от официальной публикации законов и нормативных документов не только в правительственном печатном издании "Урядовый курьер", но и парламентском – "Голосе Украины" и инициирует общественное обсуждение их будущего. Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет в среду в Facebook.

Дубилет завил, что правительство предлагает публиковать законы и прочие акты на официальных сайтах и утвердило соответствующий законопроект в среду. "Только что мы подали в Раду законопроект, который должен избавить нас от странного архаизма...Мы предлагаем публиковать законы и прочие акты на официальных сайтах, а не на бумаге, как и подобает в XXI веке", - заявил Дубилет.

По его словам, после того, как Рада примет закон об отмене обязательной публикации нормативных актов, будет обсуждение с обществом дальнейшую судьбу этих двух печатных изданий.

Он объяснил, что инициировал такой законопроект после того, как типография перенесла по собственному усмотрению печать принятого Радой закона, которого правительство очень ожидало и подготовило под него комплекс мероприятий. "Этот случай был недоразумением (наверное), но вообще манипуляции с типографиями для оттягивания вступления в силу законов случались в истории Украины не раз", - отметил министр Кабмина.

Фото: facebook.com

Согласно отчету о выполнении госбюджета-2018, на финансовую поддержку газеты "Урядовый курьер" в минувшем году было выделено 15,497 млн грн. На освещение деятельности Верховной Рады на радио и ТВ и на финансовую поддержку "Голоса Украины" в 2018 году из госбюджета было направлено 61,524 млн грн.

Напомним, что в Кабмине решили избавиться от публикации законов в "Урядовом курьере".

Также мы писали о том, что в прошлом году в Украине начал действовать новый порядок доведения законов до населения.