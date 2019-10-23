Власти Киева объяснили образование в городе густого тумана с "продуктами жизнедеятельности города" - особенностями погоды в октябре. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета со ссылкой на Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

"Уже длительное время (в Киеве - Ред.) преобладает антициклональний характер погоды, когда осадки маловероятны, ветер или слабый, или вообще штиль. Температурная инверсия атмосферы возникает, когда верхние слои атмосферы достаточно теплые, а приземный слой холодный - вертикальная циркуляция воздуха замедляется, и все продукты жизнедеятельности города не могут подняться в верхние слои атмосферы и рассеяться".

Согласно данным ЦГО им. Срезневского за 21 октября, превышений разовых концентраций СО ни на одном из стационарных постов системы мониторинга не было. Однако показатели среднесуточных концентраций ЦГО им. Срезневского зафиксировали превышение среднесуточной концентрации СО на Демеевской площади – 3,5 мг/куб. м (при ПДК 3 мг/куб. м.) Это связано с активным автомобильным движением в этом районе. Также были зафиксированы превышения среднесуточных концентраций формальдегида.

Также сообщается, что помимо погодных условий, на данный момент продолжается сезон массового опадения листьев, подготовки полей к зимнему периоду. Наблюдаются огромные масштабы сжигания листьев в частных секторах.

В КГГА опубликовали правила поведения в случае обнаружения задымленности:

ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром. При открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;

не гулять под дождем, а если попали под дождь – при первой возможности принять душ;

если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу

Как сообщала "Страна", плохое качество воздуха по прогнозам сохранится в Киеве еще в течение нескольких дней. Ситуация может исправиться в течение недели, когда снизится дневная температура.

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