Печерский районный суд Киева предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", которые готовили расследования Mr. Petro Incognito о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах, опубликованное в январе 2018 года под авторством Михаила Ткача и Натальи Седлецкой. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Также следователи получили разрешение на доступ к целому ряду других внутриредакционных данных - графику работы журналистов, операторов и водителей, данных по оплате их труда.

Такое решение суд принял 17 октября в рамках досудебного расследования уголовного производства Государственного бюро расследований относительно вероятного "незаконной переправки лиц" (в частности, экс-президента) через государственную границу "с использованием заведомо поддельных документов".

Срок действия постановления - месяц. Согласно решению суда, если редакция не предоставит правоохранителям указанную информацию, то суд, по ходатайству следственных ГБР, "имеет право вынести постановление о разрешении на проведение обыска с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов".

Также опубликован перечень данных, которые журналисты должны передать в ГБР по решению суда:

весь отснятый материал;

информационные запросы и ответы на них, выполненные во время приготовления

указанной передачи;

возможные документальные материалы, подтверждающие присутствие (учеты рабочего времени, задачи, бухгалтерские документы о выплатах денежного вознаграждения за выполнение задач, редакционные задания, оплату транспортных услуг, путевок на автомобиле) задействованных журналистов, операторов, водителей и других сотрудников во время съемки материала в т .ч. в вечернее и ночное время (в т.ч. 08.01.2018) для указанной передачи;

другие имеющиеся документальные материалы, касающиеся указанной телепередачи (служебные записки, сообщения, согласование выпуска в эфир, редактирование, утверждение текста телепередачи, внесение поправок, рецензии, возражения и т.д.).

В постановлении Печерского районного суда Киева отмечается также, что оно не подлежит обжалованию.

Напомним, в начале августа ГБР возбудило это дело об отдыхе в 2018 году президента Петра Порошенко на Мальдивских островах.

После этого в партии "Евросолидарность" заявили, что Порошенко во всех случаях, в том числе во время поездки на Мальдивы, пересекал государственную границу согласно закону Украины.

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