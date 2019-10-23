В пятницу, 25 октября, в Киеве начнется отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко.

По словам Кличко, 25 октября начнется запуск системы отопления, так как по прогнозам следующая неделя в Киеве будет холодной.

"Наша система теплоснабжения – самая большая в Европе, поэтому для ее запуска в полную мощность технологически нам понадобится приблизительно 10 дней. А начинается отопительный сезон 25 октября", - сказал Кличко.

По его словам, договоры по закупке газа с НАК "Нафтогаз Украины" подписаны и "Киевтеплоэнерго" получило соответствующие номинации на газ.

Напомним, власти создали специальную группу для запуска отопительного сезона в Украине.

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