Нардеп партии "Слуга народа" Александр Дубинский опроверг слухи о его возможном выходе из фракции и создании собственного политического проекта.

"Полностью опровергаю информацию о создании какой-либо политпартии или объединения. Из фракции выходить не собираюсь до тех пор, пока власть придерживается взятых на себя обязательств перед народом Украины. Для чего разгоняются эти слухи - куда интереснее тема. Происходит это в рамках концепции атаки "соросят". Им сейчас нужно дистанциировать меня от президента Зеленского, имиджево отстроить, маргиналировав в политика, который хочет расколоть фракцию, но нет", - сказал Дубинский.

До этого Дубинский рассказал "Стране" о двух течениях внутри "Слуги народа". По его словам, первое - это "соросята" в правительстве, которые пытаются побороть всех своих потенциальных оппонентов и критиков путем их дискредитации. По его словам, в эту группу условно входят Айварас Абромавичус, Тимофей Милованов, Владислав Рашкован, Оксана Маркарова и активисты Сергей Лещенко и Виталий Шабунин. Второе направление связано с первым, но еще и с деньгами - это Prozzoro и его основатель, нынешний глава Таможенной службы Максим Нефьодов.

Также нардеп заявлял, что партия "Слуга народа" может уже весной "пойти на поклон" к местным элитам из-за падения своей популярности. По мнению нардепа, если ситуация не изменится "к весне придется создавать аналог партии "Наш Край", и договариваться с местными элитами, чтобы не проиграть местные выборы". Это замечание и вызвало волну слухов о создании новой политсилы.