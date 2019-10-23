Правоохранители предполагают, что причиной гибели АТОшника Виктора Дегтярева, который погиб в результате взрыва в центре Киева 22 октября, является неосторожное обращение с боеприпасами. Об этом сообщают источники "Страны".

В последнее время Дегтярев испытывал серьезные финансовые трудности, а из-за того, что знакомые, у которых он арендовал квартиру, решили ее продать, АТОшник вынужден был съехать. После этого Дегтярев поселился с тремя детьми и женой в офисе своей организации "Купол", занимающейся, кроме прочего, сбором средств для помощи участникам АТО.

Поэтому в полиции предполагают такую версию гибели Дегтярева: не исключено, что ночной шум из бара ProRock, на ступенях у которого произошел взрыв, мешал его семье, и он вышел разобраться, при этом взял с собой гранату.

При разговоре с охранником бара могла произойти случайная детонация боеприпаса, от которой сам отставник и охранник погибли. Еще одну девушку-прохожую легко ранило. Ее сегодня по некоторым данным уже выписали из больницы.

Напомним, "Страна" писала о том, что известно о погибшем Викторе Дегтяреве.

Также мы сообщали, что взрыв на Пушкинской в Киеве произошел 22 октября поздно вечером.