Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в четверг, 24 октября, представит свидетеля по делу о взятке нардепам, который публично расскажет о предложении неправомерной выгоды.

Об этом в среду, 23 октября, на брифинге заявил Давид Арахамия. Он сообщил, что некоторые народные депутаты сами подошли к нему и рассказали о поступившем к ним "предложении".

"Завтра на "1+1" меня пригласили на "Право на власть" и я туда приведу одного свидетеля, который на сцене прямо даст показания о эти 30 тысяч долларов.

Сначала мы услышали сигналы... Ко мне подошел один депутат и говорит: "Мне тут какие-то люди предлагают 25 тысяч долларов за то, что я выйду, или там воздержусь от голосования". Зафиксировали мы это. Потом ко мне подошла другая и говорит:" А мне 30 тысяч долларов предлагают".

Председатель фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия также сообщил, человек, который 24 октября в эфире программы была свидетелем предложения взятки.

Как сообщала "Страна", народный депутат Александр Дубинский рассказал подоплеку скандала вокруг "взяток" в финансовом комитете. По его словам, в "Слуге народа" присутствуют два течения.

"Есть два движения внутри партии "Слуга народа". Первое - это "соросята" в правительстве, которые пытаются побороть всех своих потенциальных оппонентов и критиков путем их дискредитации. В эту группу условно входят Абромавичус, Милованов, Рашкован, Маркарова и их "шестерки" в лице "активистов" Лещенко и Шабунина", - отметил он.

Также Дубинский анонсировал прямой эфир с прохождения им детектора лжи.

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