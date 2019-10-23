Сегодня, 23 октября, Кабинет министров принял распоряжение, в котором содержатся рекомендации о количестве выходных дней на новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга после заседания правительства.

Поскольку Новый год в 2020 году выпадает на середину рабочей недели - среду, 1 января, рабочие дни с понедельника, 30 декабря и вторника, 31 декабря перенесли на две субботы - 21 декабря и 28 декабря. В Кабинете министров также решили сделать выходным понедельник, 6 января 2020 года. Рабочий день перенесли на субботу, 11 января.

Таким образом, в соответствии с документом №7-р, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд: 29 декабря, 30 декабря, 31 декабря и 1 января. На Рождественские праздники украинцы тоже получат четыре выходных подряд – 4 января, 5 января, 6 января и 7 января.

Несмотря на то, что длинные выходные придется отрабатывать по субботам, дни отработок будут предпраздничными и поэтому сокращенными на 1 час.

Как сообщала "Страна", в воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на "зимнее" время, переведя стрелки часов на час назад. Это произойдет в четыре часа утра.

Напомним, в конце октября украинцев ожидает один из самых веселых праздников в году - Хэллоуин. Ранее мы подробно писали о традициях европейского праздника, который отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября.