Народный депутат Александр Дубинский рассказал подоплеку скандала вокруг "взяток" в финансовом комитете. Об этом передает корреспондент "Страны".

"Есть два движения внутри партии "Слуга народа". Первое - это "соросята" в правительстве, которые пытаются побороть всех своих потенциальных оппонентов и критиков путем их дискредитации. В эту группу условно входят Абромавичус, Милованов, Рашкован, Маркарова и их "шестерки" в лице "активистов" Лещенко и Шабунина. Второе направление связано с первым, но еще и с "бабками" - это Prozzoro и его основатель Нефедов. Кормящиеся с Prozzoro пользуются тем, что руководство фракции слабо соображает, что такое публичная коммуникация, и потому использовали выдуманное обвинение во взятке чтобы не допустить в комитете рассмотрения монополии Prozzoro, которая является суть той же тендерной мафией", - рассказал Дубинский.

Также он уточнил, что поход на полиграф может иметь негативные последствия для всей фракции.

"Этим походом на полиграф они открывают ящик Пандоры. За любую "стремную" историю депутатов группами теперь будут тащить на полиграф. Я тут подумал. Сегодня пройду процедуру теста и подам законопроект с требованием установить полиграф в здании Верховной Рады. Чтобы депутаты проходили полиграф по требованию любого комитета Рады", - рассказал Дубинский.

Ранее "Страна" писала о том, что Дубинский будет проходить полиграф вместе с Арахамией и обещает прямой эфир.

Также мы сообщали, что двое из "11 друзей Дубинского" готовы дать показания по делу о взятке.