С 27 октября "Укрзализныця" запускает дополнительный ночной рейс экспресса в аэропорт "Борисполь". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Начиная с 27 октября, в экспериментальном режиме назначаем дополнительный поезд, который будет отправляться из аэропорта "Борисполь" около трех часов ночи. Мы видим спрос на перевозки в это время, ведь ориентировочно с часу до двух ночи в аэропорту повышенный трафик - прибывает до 10 рейсов", - сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Дополнительный рейс Kyiv Boryspil Express № 805 будет курсировать ежедневно, отправление со станции Борисполь-аэропорт в 2:47, прибытие на ст. Киев - Пассажирский в 3:28.

Отметим, что бориспольский экспресс курсирует круглосуточно. На данный момент после полуночи поезда отправляются из Киева в 00:08, 01:07 и 03:00. После этого ближайший рейс - в 04:58.

Напомним, экспресс к "Борисполю" смог перевести каждого 15-го пассажира аэропорта.

Также мы писали, что в час пик экспрессы на Борисполь сделали двойными.