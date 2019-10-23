Президент США Дональд Трамп утверждает, что поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор не говорил в своих показаниях в комитетах Конгресса о том, что "украинцы знали, что военная помощь была приостановлена". Об этом он сообщил в своем Twitter в среду.

"Ни он (Тейлор – Ред.), ни какой-либо другой свидетель не дали показаний о том, что украинцы знали, что военная помощь была приостановлена. У вас не может быть "услуга за услугу" без услуги. Где Информатор? "Дело ничего не делающих Демократов" мертво!", - написал он.

Фото: twitter.com

Уильям Тейлор был послом США в Украине в 2006-2009 годах, а в июне 2019 второй раз возглавил американское посольство в Киеве в должности временно поверенного США в Украине после отзыва посла Мари Йованович.

Американский дипломат был одним из фигурантов переписки с послом США в ЕС Гордоном Сондлендом и спецпредставителем по вопросам Украины Куртом Волкером. Тейлор указывал своим собеседникам, что считает "безумством отказывать в помощи в безопасности ради услуги в политической борьбе". Тейлор считается главным свидетелем в деле об импичменте.

Напомним, что Тейлор будет свидетельствовать в деле об импичменте Трампу.

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