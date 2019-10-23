Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное дело против бывшего депутата Верховной Рады Александра Грановского, который был в "Блоке Петра Порошенко". Его подозревают в препятствовании избранию депутатом парламента Александру Куницкому из партии "Слуга народа". Об этом сообщают Українськi Новини со ссылкой на материалы суда.

С 16 июля ГБР ведет расследование по факту неправомерных действий со стороны членов Центральной избирательной комиссии и депутата Грановского. Они препятствовали Куницкому в реализации его избирательного права. Грановский и Куницкий баллотировались на одномандатном округе №169 в Харькове.

При этом 11 июля ЦИК снял кандидатуру Куницкого из-за подозрений в наличии у него гражданства другого государства, а также из-за того, что он выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней, а именно на 264 дня (с 15 марта 2015 по 5 декабря 2015 года).

14 июля Шестой апелляционный административный суд удовлетворил иск кандидата от "Слуги народа" и отменил решение Центризбиркома.

В рамках расследования ГБР допросило Куницкого как свидетеля, и он заявил, что, по его мнению, незаконное решение члены ЦИКа приняли под давлением Грановского или за денежное вознаграждение. Также следствие допросило бывшего секретаря ЦИКа Наталью Бернацкую.

Для установления истины в деле ГБР попросило суд предоставить доступ и разрешить изъятие документов в ЦИК.

17 октября суд ходатайство удовлетворил и предоставил доступ ко всем документам ЦИКа, касающимся принятия решения о снятии Куницкого с выборов.

Ранее "Страна" сообщала, что Филатов рассказал о дружбе олигарха с соратником Порошенко Грановским.

Также мы рассказывали, что в ГБР написали заявление, чтобы расследовать действия нардепа от "Слуги народа" по созданию ВСК против каналов 112, Zik и NewsOne.