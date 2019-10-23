Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко в получении взятки в размере 150 миллионов долларов США. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

По словам Геруса, после прихода Порошенко к власти в Украине начались перебои с поставками электроэнергии. Тогда, в конце 2014 года, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, разрешила импорт электричества из России.

"Тогда Петром Инкогнито было принято решение закупать электроэнергию в России. Но не был бы Петр настоящим патриотом Петром, если бы и здесь не попытался украсть. Так появилась идея вставить в этот импорт кипрскую прокладку Perlisio, где бы оставалась основная маржа", - заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабмине.

Герус добавил, что тогда он работал членом НКРЄКУ, а этот импорт не мог уйти без решения этой комиссии, которая должна была установить цену для украинского импортера.

"Именно в это время в Киев вернулся отставной менеджер Липецькои фабрики Д.Вовк. Его и назначили председателем НКРЭКУ - 30 декабря 2014. На следующий день его первым решением было постановление об открытии импорта э/э из России (прокладку Perlisio таки сбили). Пошел импорт в размере 1500 МВт (это в 10 раз больше, чем сейчас), который шел весь 2015 год. Таким образом, этот импорт из РФ дал путевку во взрослую жизнь нашему патриоту-эмигранту", - пишет Герус.

"Ну а потом Петр Инкогнито взял 150 млн долл кэшем и еще немного евробондами. Демонополизация изменилась в Роттердам + с ценой 35 млрд, а дальше историю вы знаете", - заключил Герус.

Фото: facebook.com

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