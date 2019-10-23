Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура прошел проверку на детекторе лжи по делу о возможном взяточничестве. Об этом он написал в Facebook.

"Друзья, я прошел тест на детекторе лжи! Полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею. Официальные документы до конца дня опубликую... Пописаю еще в баночку, чтобы не говорили, что наркоман. Жду проверки всех. Пишите в комментариях, к каким законам есть вопросы, передам депутатам лично в зале", - написал Качура.

Скриншот, фото: Facebook/ Олександр Качура

Напомним, проверка "слуг народа" на полиграфе инициирована после скандала с провалом на Комитете голосования за проект закона, который внесет изменения в сфере оценочной деятельности в недвижимости. Большая часть депутатов от "Слуги народа" (12 человек во главе с нардепом Александром Дубинским, отчего их уже прозвали "11 друзей Дубинского"), которые вошли в этот комитет, не проголосовали за него. Хотя его и проталкивало руководство комитета и фракции.

В "Слуге народа" обвинили этих депутатов, что они взяли деньги за не голосование. Те свою вину отрицают и заявляют о готовности в прямом эфире ответить на вопросы на детекторе лжи. Президент Владимир Зеленский лично попросил проверить подозреваемых в коррупции нардепов от "Слуги народа" на полиграфе.

Между тем, экс-замгенпрокурора Ренат Кузьмин раскритиковали идею проверки "слуг народа" на полиграфе, потому что детектор лжи не выявляет ложь, он лишь фиксирует физиологические параметры организма испытуемого, которые потом будут расшифрованы и интерпретированы оператором.

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