Уже в это воскресенье, 27 октября, Украина переходит на зимнее время. Часы нужно перевести на один час назад.

Для того, чтобы не оказаться во "временной ловушке", это рекомендовано делать в субботу перед сном. Например, если вы ложитесь в полночь, то часы в доме нужно перевести на один час назад: было 24:00, нужно - 23:00.

В последние годы не все украинцы переводят стрелки часов - например, жители аннексированного Крыма и временно оккупированных территорий Донбасса, у них так называемое московское время. А Россия с 2011 живет по одному времени - летнему.

В результате уже с этого воскресенья, когда в Киеве будет 24:00, в Донецке, Луганске и Симферополе часы уже покажут 01:00 ночи следующего дня.

Тогда же, восемь лет назад, отказаться от зимнего времени хотели в Украине. Но Верховная Рада не смогла проголосовать за этот документ. Особое недовольство инициативой высказали жители западных регионов.

Если быть точными, то на самом деле в Украине и сегодня не одно время. В крайней восточной точке страны солнце восходит на полчаса раньше, чем в Киеве. А в крайней западной - на полчаса позже, чем в столице. Так ситуация и объясняется: зимой без перевода часов в Ужгороде светало бы уже тогда, когда люди должны были быть на работе и учебе.

В целом же перевод часов за зимнее время остается дискуссионным, но не в Украине, а в странах ЕС.

В конце сентября 2019 года Кабмин выпустил постановление от отмене в Украине летнего времени. Некоторые граждане удивились и даже подумали, что перевод часов 27 октября станет последним. Но это оказалось не так. Этот документ наоборот законодательно фиксирует устоявшуюся процедуру перевода времени.

Для отмены зимнего или летнего времени поправки в Конституцию Украины принимать, конечно, не нужно. А вот проголосовать за такой законопроект обязательно.

На сегодняшний день на сайте Верховной Рады "Страна" нашла лишь одно постановление, которым предлагалась ликвидация порядка перевода часов. С такой инициативой в мае 2019 года выступил уже экс-нардеп от БПП Александр Спиваковский. Однако в конце августа документ был отозван.

На сегодняшний день никто из законодателей не предлагает отменить переход на зимнее и летнее время. Зато в странах ЕС эта тема на повестке дня. В этом году депутаты Европарламента приняли решение, что с 2021 года перевод часов в странах Европейского союза будет отменен. Курсировали слухи, что Украина по примеру Европы примет аналогичное решение, но конкретных шагов для этого пока не предпринимается.

Итак, напоминаем еще раз. В воскресенье, 27 октября, часы в Украине нужно перевести на час назад. Что касается смартфонов, время в них изменится на нужное автоматически.

Несмотря на то, что часы Украина переводит дважды в год, сотрудники ж/д- и автостанций, аэропортов всегда сообщают о том, обязательно есть пассажиры, которые приходят не в срок. В случае с летним временем это чревато меньшими проблемами, поскольку люди приезжают на час раньше, а вот с зимним временем ситуация критическая - человек может опоздать.

Поэтому дадим совет. Если у вас есть важная встреча или вы планируете в воскресенье поездку, лучше все-таки ориентироваться по механическим часам, которые вы переведете вручную. А еще лучше - приехать заранее. Скоротать всего один час будет очень просто: можно перекусить, выпить чай или кофе, почитать книгу, изучить новости на нашем сайте или же посмотреть свежие блоги на You-Tube-канале "Страны".

Подробнее об истории перевода часов и информацию о том, как это влияет на здоровье, читайте в нашем материале.