Власти Китая разрабатывают план смены главы администрации специального административного района (Гонконга) Кэрри Лэм. Об этом в среду, 23 октября, передает американская газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников издания, эту должность может занять временный глава исполнительной власти Гонконга. Причиной такого решения стали продолжающиеся в Гонконге протесты против главы администрации.

Ее преемник будет назначен к марту 2020, хотя Лэм должна была оставаться на должности до 2022 года. По данным источников FT, не факт, что новый глава администрации Гонконга будет избран сразу на пять лет.

На место Лэм претендуют бывший глава Монетарного управления Гонконга Норман Чэнь и сын текстильного магната Генри Тана, который ранее занимал пост финансового секретаря Гонконга и главного секретаря администрации.

Массовые протесты в Гонконге против предложений о поправках в закон, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы. Демонстрации продолжались на фоне нежелания Китая заключать торговую сделку с США.

После объявления китайской администрации о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, демонстранты выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с участниками протестов, а также отставки Лэм с поста главы администрации.

По словам посла Китая Чжан Ханьхуэй, массовые беспорядки, которые продолжаются в Гонконге уже несколько месяцев, проходят с участием украинских инструкторов, уже имеющих опыт проведения цветных революций.

В ходе протестов в Гонконге антиправительственные демонстранты собрались у здания генконсульства США. Митингующие просили защиты у лидера США Дональда Трампа.