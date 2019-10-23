Рост ВВП Украины в ближайшие три года не будет выше, чем 4% в год. Об этом сказано в таблице обновленного макропрогноза Кабинета министров, опубликованной нардепом Алексеем Гончаренко на своей странице в Facebook в среду, 23 октября.

Кабинет министров планирует утвердить на заседании прогноз, согласно которому рост реального ВВП в 2020 ожидается на уровне 3,7%. Именно этот Сценарий 1 будет заложен в проект госбюджета на 2020 год.

Фото: Facebook/Олексій Гончаренко

Кроме того, Минэкономики подготовило и Сценарий 2, который не будет учтен в проекте госбюджета на следующий год. По этому сценарию рост ВВП составит 4,8%.

Кабмин также прогнозирует, что в 2021 году экономика Украины ускорится до 3,8%, а в 2022 году - до 4,1%.

В то же время Сценарий 2 предусматривает, что в 2021 году экономика Украины ускорится до 5,5%, а в 2022 году - до 6,5%.

Скриншот: Facebook/Олексій Гончаренко

Напомним, что Алексей Гончарук считает, что стране по силам за пять лет достичь показателя роста валового внутреннего продукта (ВВП) в размере 40%.

Также мы рассказывали, что в Минэкономики спрогнозировали рост ВВП на 3,7% и снижение инфляции.