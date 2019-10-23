Водительские права и техпаспорт можно будет не носить с собой. Их можно будет предъявить по требованию с помощью смартфона. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в соцсети.

"Мы вводим цифровизацию документов, которые всегда под рукой - в вашем смартфоне! После авторизации в электронном кабинете гражданина через мобильное приложение "действие", каждый украинец сможет быстро и удобно их предъявить в случае необходимости", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что вскоре услуга заработает в тестовом режиме и это сбережет водителям время и нервы.

"Это эксперимент, в дальнейшем будем расширять перечень. Мы хотим, чтобы государственная система просто работала - не мешала, а облегчала жизнь", - добавил министр.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что водительские права в Украине предложили выдавать без прохождения курсов.

Также мы сообщали, что водительские права в Запорожье презентовали бренд цифрового государства "Дiя".