Апелляционный суд Лондона обязал бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова до 12 ноября заплатить Приватбанку 10,9 млн фунтов стерлингов. Это примерно $13,2 млн, сообщила пресс-служба банка.

"Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году. Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от господина Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от господина Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков", – сообщили в банке.

Кроме того, бывшие владельцы должны оплатить расходы "Привата" за прошлогоднее слушание дела судьей Фанкортом, и средства, потраченные на апелляцию. Хотя для определения общей суммы затрат на уплату ответчиками понадобится определенное время, пока они должны уплатить 3,4 млн фунтов стерлингов до 12 ноября.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (все – Великобритания), Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. (все Британские Виргинские острова), которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск Приватбанка, посчитав, что он был подан против британских компаний с тем, чтобы привлечь в производство Коломойского и Боголюбова.

Приватбанк 21 декабря 2018 года обжаловал решение первой инстанции в Апелляционном суде Англии и Уэльса, а 15 октября 2019 года Украина выиграла апелляцию. Также "Страна" публиковала текст решения Лондонского суда по Коломойскому и Приватбанку на русском языке.

