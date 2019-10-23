В Офисе президента Украины назвали стоимость услуг, предоставленных для проведения пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского 10 октября в Kyiv Food Market. Информацию об этом 112-Украинa сообщила пресс-служба Государственного управления делами (ГУД) в ответ на запрос.

По состоянию на 21 октября в Государственное управление делами поступили документы на оплату услуг по ресторанному обслуживанию на 174 тыс. 396 грн. На оплату услуг по техническому обеспечению проведения видео- и аудиозаписи и трансляции пресс-марафона на сумму 198 тыс. 529 грн. Счета на другие услуги в ГУД не поступали.

Президенту и журналистам накрыли стол во время проведения пресс-марафона на фудкорте Kyiv Food Market, который длился 14 часов.

Главе государства и представителям прессы предложили бургеры, картошку-фри и пиццу. Когда журналист издания "РБК-Украина" Сергей Щербина начинал задавать вопросы, глава государства уточнил: "Мы не будем есть?"

Журналист пожелал президенту приятного аппетита, но Владимир Зеленский ответил: "Нет-нет, я так не могу". Поэтому никто так и не решился приступить к еде. Позже Зеленский все же съел кусок пиццы.

"Страна" вела прямой репортаж с места событий многочасового общения Владимира Зеленского с журналистами.

Затем Олеся Медведева проанализировала суть имевших место событий:

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