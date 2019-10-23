В Министерстве социальной политики рассказали, какие будут субсидии в этом отопительном сезоне. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Пункт об увеличении субсидий вступает в действие с 1 мая 2020 года, а в этом отопительном сезоне размер госпомощи не изменится.

В бюджете на 2020 год министерство заложило на субсидии 47 628,6 млн грн, и этой суммы будет достаточно, чтобы помочь всем, кто нуждается и обращается за этим видом помощи.

Принцип расчета субсидий также остался прежним и определяется индивидуально: чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше обязательная доля платы за коммуналку, а значит, больший размер субсидии.

Напомним, что 20 октября Кабинет министров принял Постановление об упрощении условий назначения субсидий, в котором, среди прочего, заложено изменение процента платежа в формуле назначения субсидий: с 15% до 20% или на треть больше. Из-за чего украинцы будут платить больше за коммуналку.

Также "Страна" рассказывала, кому Кабинет министров упростил оформление жилищных субсидий.

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