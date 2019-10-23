В Днепре покупатели штурмом взяли магазин секонд-хенда, расположенный недалеко от рынка "Озерка". Инцидент произошел в день нового завоза вещей. Люди устроили на входе сильную давку. Она попала на видео, которое тут же было опубликовано в соцсетях.

В ролике видно, как покупатели толкаются, спеша побыстрее попасть в магазин. Некоторые из них стремятся сделать это вне очереди и для этого перелезают через поручни летсницы.

Стоит отметить, что подобные штурмы магазинов секонд-хенда для Днепра не редкость. Новый завоз вызывает ажиотаж у покупателей и очередь под магазином собирается задолго до его открытия.

Ранее "Страна" писала о том, что в Николаеве во время открытия АТБ люди сами сорвали ленточку и устроили штурм магазина.

Также мы сообщали, что в отделе косметики одного из магазинов Днепра разбушевалась белка.