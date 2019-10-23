В ночь с 24 на 25 октября в Киеве работа метро будет продлена на 1 час в связи с игрой группового этапа Лиги Европы между "Динамо" (Киев) и "Копенгагеном" (Дания). Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

Перед началом футбольной встречи возможно ограничение (закрытие) на вход станции метро "Олимпийская", а после окончания футбольной встречи - на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 01:15. Дополнительный час работы прилагается к обычному расписанию каждой станции. Начало футбольной встречи "Динамо" и "Копенгаген" начнется 24 октября в 22:00.

Фото: facebook.com/kyivmetro

Как сообщала "Страна", после результативной ничьей с "Шахтером" тренер загребского "Динамо" допустил, что его команда может выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Также вы можете посмотреть положение команд и результаты состоявшихся игр в группе "В" Лиги Европы, где играет Динамо Киев.